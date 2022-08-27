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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли житлові будинки окупованої Кам'янки на Запоріжжі: загинули 5 людей, зокрема 2 дітей

27 серпня, 2022 субота
04:50
війна з Росією Окупанти обстріляли селище Кам'янка на Запоріжжі

Російські війська 26 серпня завдали удару по окупованому селищу Кам'янка Запорізької області: загинули п'ятеро людей, серед них мати і двоє її малолітніх дітей

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років", — написав Старух.

Наразі загалом відомо про 5-х загиблих внаслідок обстрілу, проте місцеві розповідають, що під завалами можуть перебувати люди.

За словами голови ОВА, всі 6 пострілів росіяни здійснили з окупованої території виключно по житлових будинках. Влучили в чотириповерховий будинок, внаслідок чого верхній поверх повністю зруйновано.

Старух розповів, що загиблій матері Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масового сектору "Центру культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради. Очільник ОВА наголосив, що в Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.

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Запоріжжя
Військові новини
воєнні злочини Росії
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