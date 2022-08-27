Росіяни обстріляли житлові будинки окупованої Кам'янки на Запоріжжі: загинули 5 людей, зокрема 2 дітей
Російські війська 26 серпня завдали удару по окупованому селищу Кам'янка Запорізької області: загинули п'ятеро людей, серед них мати і двоє її малолітніх дітей
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Сьогодні в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років", — написав Старух.
Наразі загалом відомо про 5-х загиблих внаслідок обстрілу, проте місцеві розповідають, що під завалами можуть перебувати люди.
За словами голови ОВА, всі 6 пострілів росіяни здійснили з окупованої території виключно по житлових будинках. Влучили в чотириповерховий будинок, внаслідок чого верхній поверх повністю зруйновано.
Старух розповів, що загиблій матері Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масового сектору "Центру культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради. Очільник ОВА наголосив, що в Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.
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