Про це написав мер міста Дмитро Орлов у телеграмі.

"Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо", - зазначив він.

Дмитро Орлов закликав містян залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.

31 серпня очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив що росіяни гатять по Енергодару, щоб створити картину для комісії МАГАТЕ про обстріли міста буцімто з українського боку водосховища.

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