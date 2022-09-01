Росіяни обстрілюють Енергодар: є влучання в цивільні об'єкти та постраждалі
Росіяни з 05:00 1 вересня обстрілюють окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі
Про це написав мер міста Дмитро Орлов у телеграмі.
"Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо", - зазначив він.
Дмитро Орлов закликав містян залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.
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31 серпня очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив що росіяни гатять по Енергодару, щоб створити картину для комісії МАГАТЕ про обстріли міста буцімто з українського боку водосховища.
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