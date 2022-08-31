Створюють картину для комісії МАГАТЕ: російська армія обстрілює Енергодар, щоб звинуватити ЗСУ
Окупанти сьогодні, 31 серпня, обстрілюють Енергодар, щоб створити картину для комісії МАГАТЕ про обстріли міста буцімто з нашого боку водосховища
Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.
"На протилежному березі армія Росії обстрілює Енергодар. Мета цього дійства – створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища. Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодару", - пише Євтушенко.
Також голова Нікопольської РВА попереджає місцевих мешканців про небезпеку.
"Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік. Будьте уважні та по можливості не знаходьтесь на відкритих майданчиках", - йдеться у повідомленні.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена росіянами атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- Раніше повідомлялося, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС 31 серпня. Місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Організація також має намір встановити на станції постійне представництво.
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