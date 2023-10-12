Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Росії повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння загинули дві людини

У Росії повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння загинули дві людини

12 жовтня, 2023 четвер
03:40
Війна з Росією Бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника, начебто збитого ППО, зруйновано житловий будинок, двоє осіб загинули, ще двоє - у тяжкому стані

Про це він написав у телеграм.

"У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків сталося займання приватного житлового будинку. Є двоє постраждалих: чоловік та жінка", - зазначив губернатор.

Згодом чиновник повідомив, що оперативні служби дістали з-під завалів два тіла – чоловіка та жінки. За його інформацією, під завалами може перебувати дитина.

Окрім того, він поінформував про стан двох потерпілих: чоловік у комі з опіками дихальних шляхів та кінцівок, стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий – струс мозку та перелом ноги.

"У результаті  падіння уламків один житловий будинок зруйновано повністю, ще два пошкоджено частково, а також пошкоджено три легкові автомобілі", - додав Гладков.

  • 7 жовтня Росія звинуватила Україну в атаці ракетами "Точка-У" та "градами" по території Бєлгородської області, внаслідок чого нібито загинула одна людина і пошкоджені будівлі.

ППО
безпілотник
Бєлгород
Читайте також:
Ілон Маск
11 жовтня, 2023 середа
ЄС попередив Ілона Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 жовтня
04:35
Літак Lufthansa
Lufthansa виконає додаткові евакуаційні рейси з Ізраїлю
04:08
Авдіївка
Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
03:12
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  - ілюстрація
Німеччина повернула Ізраїлю раніше придбані ударні дрони Heron
02:44
Оновлено
повітряна тривога
Росія вдарила "шахедами": тривогу оголошували на півдні та в центрі України, зафіксовано влучання у Харкові
02:20
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Туреччина веде переговори з ХАМАС про звільнення громадян Ізраїлю, - ЗМІ
01:52
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі підтвердили, що передача ATACMS Україні "не виключена"
01:24
Білий Дім
США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню, - NBC News
00:45
Умєров та Остін
"Отримали допомоги майже на пів мільярда": Умєров розповів про підсумки "Рамштайну-16"
00:28
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
РФ поскаржилась в ICAO на порушення країнами Заходу правил авіасполучення
2023, середа
11 жовтня
23:58
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу оголосив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю
23:23
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
23:03
долар рубль
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
22:57
Румунія
Румунія завершила розслідування щодо падіння на її території російських дронів
22:22
Ексклюзив
Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном
22:18
Зеленський в ООН
Зеленський може відвідати Ізраїль, - ЗМІ
21:56
Володимир Зеленський
"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії
21:50
Михайло Зварич
Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу
21:07
Ексклюзив
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
20:52
Прапор США
Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США
20:44
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, - Столтенберг
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог проводив наступальні операції на декількох напрямках: ситуація в гарячих точках. Колонка Сергія Згурця
20:35
Ніна Южаніна
Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти наближені до влади люди, - Южаніна
20:20
ЗСУ за добу відбили 18 ворожих атак біля Авдіївки, — Генштаб
20:08
російський добровольчий корпус РДК
РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ, - представник ГУР
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 595-го дня війни: ЗСУ відбили наймасштабнішу атаку на Авдіївку, а біля Бахмута знищили вантажівку з 30-ма росіянами
19:59
Оновлено
РФ обстріляла гімназію в Нікополі: загинули чотири людини
19:58
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
19:33
Андрій Ярмоленко, збірна України
Лідер збірної України та "Динамо" Ярмоленко вибув до кінця 2023 року
19:33
Оновлено
Ллойд Остін
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн: що туди увійде
19:19
ППО NASAMS
Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS
19:07
"БайАрена", стадіон "Баєра", Леверкузен
Євро-2024: стало відомо, де пройде матч Україна - Італія
18:58
зрк с-200
Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
18:53
Ексклюзив
Ллойд Остін
ІТ, розмінування, авіація: Остін розповів, які сфери охоплять коаліції потужностей для України
18:27
ХАМАС напав на Ізраїль
Складнощі правопису:  ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу
18:13
Україна ЄС
Фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024-го, - заступник голови ОП
18:09
Оновлено
Ніна Матвієнко
"Моя мама і є Україна": у Києві попрощалися зі співачкою Ніною Матвієнко
18:05
Віталій Портников
"Це глобальний конфлікт між демократіями й диктатурами": Портников про події на Кавказі та Близькому Сході
18:02
зґвалтування
Українські діти на ТОТ стали жертвами сексуальних домагань з боку російських "казаків", – ЦНС
17:57
Путін
Путін звинуватив Україну у користуванні російським газом
17:55
Єгипет
Єгипет забронював майже пів мільйона тонн пшениці від російського державного трейдера, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV