У Росії повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння загинули дві людини
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника, начебто збитого ППО, зруйновано житловий будинок, двоє осіб загинули, ще двоє - у тяжкому стані
Про це він написав у телеграм.
"У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків сталося займання приватного житлового будинку. Є двоє постраждалих: чоловік та жінка", - зазначив губернатор.
Згодом чиновник повідомив, що оперативні служби дістали з-під завалів два тіла – чоловіка та жінки. За його інформацією, під завалами може перебувати дитина.
Окрім того, він поінформував про стан двох потерпілих: чоловік у комі з опіками дихальних шляхів та кінцівок, стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий – струс мозку та перелом ноги.
"У результаті падіння уламків один житловий будинок зруйновано повністю, ще два пошкоджено частково, а також пошкоджено три легкові автомобілі", - додав Гладков.
- 7 жовтня Росія звинуватила Україну в атаці ракетами "Точка-У" та "градами" по території Бєлгородської області, внаслідок чого нібито загинула одна людина і пошкоджені будівлі.
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