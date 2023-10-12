У Росії повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння загинули дві людини

Про це він написав у телеграм.

"У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків сталося займання приватного житлового будинку. Є двоє постраждалих: чоловік та жінка", - зазначив губернатор.

Згодом чиновник повідомив, що оперативні служби дістали з-під завалів два тіла – чоловіка та жінки. За його інформацією, під завалами може перебувати дитина.

Окрім того, він поінформував про стан двох потерпілих: чоловік у комі з опіками дихальних шляхів та кінцівок, стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий – струс мозку та перелом ноги.

"У результаті падіння уламків один житловий будинок зруйновано повністю, ще два пошкоджено частково, а також пошкоджено три легкові автомобілі", - додав Гладков.