У Росії заявили про ракетний обстріл Бєлгородської області: начебто є загиблий

Про це пише губернатор регіону В'ячеслав Гладков.



За його словами, під обстріл із РСЗВ "Град" потрапило селище Уразово. Від отриманих травм там загинув чоловік, який на момент удару перебував на вулиці.

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Крім того, Гладков заявив, що внаслідок обстрілу Бєлгородської області пошкоджено 14 приватних будинків, один соціальний об'єкт, зруйновано господарську споруду та складське приміщення, а також пошкоджено вантажівку.



Також губернатор регіону повідомив, що над Бєлгородом та Новооскольським міським округом системами ППО вранці було збито три тактичні ракети "Точка-У".

Про це написали й у міністерстві оборони Росії. За їхніми словами, близько 10:00 над Бєлгородщиною ППО начебто збила три ракети.