У Росії заявили про ракетний обстріл Бєлгородської області: начебто є загиблий
Уранці суботи, 7 жовтня, Росія звинуватила Україну в атаці ракетами "Точка-У" та "градами" по території Бєлгородської області, внаслідок чого нібито загинула одна людина і пошкоджені будівлі
Про це пише губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
За його словами, під обстріл із РСЗВ "Град" потрапило селище Уразово. Від отриманих травм там загинув чоловік, який на момент удару перебував на вулиці.
⠀
Крім того, Гладков заявив, що внаслідок обстрілу Бєлгородської області пошкоджено 14 приватних будинків, один соціальний об'єкт, зруйновано господарську споруду та складське приміщення, а також пошкоджено вантажівку.
Також губернатор регіону повідомив, що над Бєлгородом та Новооскольським міським округом системами ППО вранці було збито три тактичні ракети "Точка-У".
Про це написали й у міністерстві оборони Росії. За їхніми словами, близько 10:00 над Бєлгородщиною ППО начебто збила три ракети.
- Водночас того ж ранку російські окупанти вдарили по селу Біленьке Запорізької області касетними снарядами. Унаслідок атаки загинула жінка, ще двоє мешканців отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе