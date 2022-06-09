Росіяни перекинули танки Т-62 на Запоріжжя, щоб збільшити контроль над трасою, - ISW

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

"Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зазначив, що російські війська розмістили 30 танків Т-62 у Василівці, що є ймовірною спробою посилити контроль над трасою Т0812, що проходить територією Оріхівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що російські війська додатково проводили обстріли з РСЗВ та розвідувальні операції в Миколаївській області. Також росіяни намагаються перегрупувати та посилити підрозділи у Херсонській області, щоб запобігати подальшим українським контратакам.

Зазначається, в боях за Сєверодонецьк окупанти одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

В ISW повідомляють, що українські військові продовжують вести маневровe оборону Сєверодонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.

"Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору по західному березі Сіверського Донця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєверодонецька", - повідомили експерти.

Раніше ми повідомляли, що у Василівці на Запоріжжі окупанти розмістили 30 ворожих танків Т-62.

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