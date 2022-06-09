Росіяни перекинули на Запоріжжя 30 танків Т-62, – Мотузяник
У Василівці на Запоріжжі окупанти розмістили 30 ворожих танків Т-62. Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник
Повідомляє Армія Інформ.
"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - повідомив Мотузяник.
- За вісім кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю в окупованому Криму росіяни розгорнули ракетні комплекси "Іскандер – М". Про це 8 червня повідомив речник Міністерства оборони.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе