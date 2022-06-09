Росіяни перекинули на Запоріжжя 30 танків Т-62, – Мотузяник

Повідомляє Армія Інформ.

"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - повідомив Мотузяник.

За вісім кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю в окупованому Криму росіяни розгорнули ракетні комплекси "Іскандер – М". Про це 8 червня повідомив речник Міністерства оборони.

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