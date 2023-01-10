Про це він розповів у відеозверненні в телеграмі.

За словами очільника ОВА, вибухова хвиля від підриву докотилась аж до Миколаєва.

Кім зазначив, що могильник знаходився біля військової частини, яку обстрілювали місяцями. Він підкреслив, що могильник залили бетоном ще дуже давно, проте окупанти вирішили, що це склад боєприпасів.

"Поруч з військовою частиною, куди стріляли місяцями, був склад старих протикорабельних мін часів Другої світової, їх залили бетоном і зробили могильник. Багато їх було, залили бог знає коли ще. Росіяни чогось вирішили, що це склад боєприпасів і мужньо туди стріляли, довго та нудно, і вчора двома дорогущими "Кинджалами" пробили метр бетону, аби підірвати міни Другої світової", - розповів голова ОВА.

Також Кім зазначив, що "єдине, що вони зробили - залишили без вікон та стріх пів Очакова та навели паніку в Миколаєві".

Під обстрілом росіян у понеділок, 9 січня, опинився Очаків. Пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Загалом відомо про 15 поранених, серед них дворічна дитина.

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