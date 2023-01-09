Росіяни обстріляли Очаків на Миколаївщині: є поранені, пошкоджено лікарню

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.



"Попередньо трьох людей поранено. Загалом за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів (будинки, квартири…)" - написав він о 15:40.

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва також поінформувала, що в Очакові пошкоджено багато інфраструктурних об'єктів. А вибухова хвиля, яку відчули мешканці обласного центру, ймовірно, є наслідком обстрілу Очакова.

Раніше про обстріл Очакова повідомляв голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Обстріл Очакова, 5 викликів "103". Пошкоджена лікарня, багато вікон і дверей, на території лікарні постраждалих немає", – написав він о 15:00.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів, які було чутно в Миколаєві. Проте, як поінформував мер обласного центра Олександр Сєнкевич, у самому Миколаєві вибухів не зафіксовано.

"Друзі, вибухів на території міста не зафіксовано. Чекаємо на детальну інформацію від військових", – написав він о 15:10.

Напередодні, 8 січня, о 12:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Повітряної тривоги в першій половині дня 9 січня в Миколаївській області не оголошували.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч на 9 січня минули відносно спокійно.

8 січня внаслідок воєнних дій російської армії в Україні загинули два мирні жителі, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості

Уранці 9 січня поблизу Очаківського порту над Миколаївською областю протиповітряна оборона збила дрон російської армії

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