Уранці поблизу порту над Миколаївщиною збили ворожий безпілотник

Про це інформує в фейсбуці Повітряне командування "Південь".

"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищують", - пише пресслужба.

Повідомляється, що близько 09:00 на підльоті з моря до Очаківського порту сили ППО ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Аналогічний БПЛА українські воїни уразили й 7 січня.

В окупованому Донецьку 8 січня горів металопрокатний завод, на території якого російські військові розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки.

За час повномасштабної війни на нашій землі РФ втратила понад 111,7 тис. рашистів, 6147 бронемашин, 3080 танків, 1856 безпілотників і 275 гелікоптерів.

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