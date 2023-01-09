Уранці поблизу порту над Миколаївщиною збили ворожий безпілотник
Уранці 9 січня поблизу Очаківського порту над Миколаївською областю протиповітряна оборона збила дрон російської армії
Про це інформує в фейсбуці Повітряне командування "Південь".
"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищують", - пише пресслужба.
Повідомляється, що близько 09:00 на підльоті з моря до Очаківського порту сили ППО ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Аналогічний БПЛА українські воїни уразили й 7 січня.
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