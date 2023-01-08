В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод, а в Рубіжному знищено гуртожиток з окупантами, - СтратКом ЗСУ

Про це повідомляється в telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

"В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод на території якого окупанти розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки", - йдеться у дописі.

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Також зазначається, що в Рубіжному за попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 окупантів загинуло, кількість поранених наразі невідома.

"Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні і модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома", - йдеться у дописі.

7 січня журналіст Юрій Бутусов заявив, що місто Соледар перебуває під надійним захистом 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

8 січня також стало відомо, що заяви російських військових про неминуче оточення міста Бахмут на Донеччині не відповідають дійсності.

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