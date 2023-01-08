В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод, а в Рубіжному знищено гуртожиток з окупантами, - СтратКом ЗСУ
В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод, на території якого російські військові розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки
Про це повідомляється в telegram-каналі СтратКом ЗСУ.
"В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод на території якого окупанти розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки", - йдеться у дописі.
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Також зазначається, що в Рубіжному за попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 окупантів загинуло, кількість поранених наразі невідома.
"Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні і модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома", - йдеться у дописі.
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