Соледар не контролюють російські війська, - речник Східного угрупування військ Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що місто Соледар не контролюють російські війська
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Біля Соледару йдуть жорстокі та важкі бої. Там працює наший легендарний десант та деякі інші сили оборони. Ситуація постійно контролюється командуванням фронту", - повідомив Череватий.
Речник зауважив, що українська армія намагається покращити ситуацію біля міста Соледар.
"Наші підрозділи роблять все можливе, щоб покращити ситуацію в місті. Місто Соледар не знаходиться під контролем російської армії", - додав він.
- Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку, на тлі потужного опору України росіяни послабили свій наступ на Бахмут і почали зосереджувати більше сил навколо сусіднього міста Соледар.
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