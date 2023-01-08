Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Біля Соледару йдуть жорстокі та важкі бої. Там працює наший легендарний десант та деякі інші сили оборони. Ситуація постійно контролюється командуванням фронту", - повідомив Череватий.



Речник зауважив, що українська армія намагається покращити ситуацію біля міста Соледар.



"Наші підрозділи роблять все можливе, щоб покращити ситуацію в місті. Місто Соледар не знаходиться під контролем російської армії", - додав він.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку, на тлі потужного опору України росіяни послабили свій наступ на Бахмут і почали зосереджувати більше сил навколо сусіднього міста Соледар.