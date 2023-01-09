За минулу добу внаслідок дій російських військових загинуло дві людини та ще 10 поранено
8 січня внаслідок воєнних дій російської армії в Україні загинуло два мирних жителі, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Станом на ранок 9 січня відомо, що учора внаслідок збройної агресії Росії в Україні на Донеччині у Бахмутському районі загинули два мирних жителі та ще двоє отримали поранення.
Також у Херсонській області зафіксовані поранення у трьох українців.
На Харківщині ще троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
А на території Запорізької області внаслідок дій російських окупантів поранені дві людини.
- У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області. Загинув чоловік.
- Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.
- Уранці 9 січня рашисти вдарили ракетою по місцевому ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Відомо, що постраждало 5 мирних жителів, дві жінки загинули.
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