Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на ранок 9 січня відомо, що учора внаслідок збройної агресії Росії в Україні на Донеччині у Бахмутському районі загинули два мирних жителі та ще двоє отримали поранення.

Також у Херсонській області зафіксовані поранення у трьох українців.

На Харківщині ще троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

А на території Запорізької області внаслідок дій російських окупантів поранені дві людини.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області. Загинув чоловік.

Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.

Уранці 9 січня рашисти вдарили ракетою по місцевому ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Відомо, що постраждало 5 мирних жителів, дві жінки загинули.

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