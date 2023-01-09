Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів", – пише очільник області.

За добу росіяни обстріляли житлові квартали міста Херсон 21 раз. Снаряди ворога влучили у приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок цього минулої доби три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що 8 січня у Великоолександрівській громаді на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.

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