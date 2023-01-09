Херсонщина 77 разів потерпала від обстрілів ворога, троє мирних жителів отримали поранення
За добу 8 січня рашисти 77 разів гатили по Херсонщині. Унаслідок дій ворога три мирних жителі отримали поранення
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів", – пише очільник області.
За добу росіяни обстріляли житлові квартали міста Херсон 21 раз. Снаряди ворога влучили у приватні та багатоквартирні будинки.
Внаслідок цього минулої доби три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що 8 січня у Великоолександрівській громаді на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.
- Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.
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