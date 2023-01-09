У Бахмутському районі внаслідок дій російської армії загинули два мирних жителі
За добу 8 січня на Донеччині загинули два мирних жителі та ще двоє отримали поранення внаслідок воєнних дій російських окупантів
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Учора рашисти убили двох мирних жителів Донецької області. Зокрема у Бахмуті одна людина загинула та двоє отримали поранення. У Соледарі також загинув українець.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники позбавили життя щонайменше 1295 людей, також 2833 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.
- За добу 7 січня росіяни завдали 15 ударів по Донецькій області, вночі наступного дня вони атакували Краматорськ, Костянтинівку, Курахове та смт Курахівка.
- Зеленський під час вечірнього звернення 8 січня сказав, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині, у Бахмут і Соледар будуть перекинуті додаткові підрозділи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе