Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Учора рашисти убили двох мирних жителів Донецької області. Зокрема у Бахмуті одна людина загинула та двоє отримали поранення. У Соледарі також загинув українець.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники позбавили життя щонайменше 1295 людей, також 2833 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

За добу 7 січня росіяни завдали 15 ударів по Донецькій області, вночі наступного дня вони атакували Краматорськ, Костянтинівку, Курахове та смт Курахівка.

Зеленський під час вечірнього звернення 8 січня сказав, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині, у Бахмут і Соледар будуть перекинуті додаткові підрозділи.

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