Росіяни підривом греблі Каховської ГЕС мали на меті зменшити лінію зіткнення та ущільнити свої війська, - військовий експерт Селезньов
Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр, зазначив, що противник спрямовує свої війська з півдня Херсонщини на більш для нього критичні ділянки фронту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Жодних сумнівів ні у кого немає, що росіяни, починаючи з лютого 2022 року, тримали під контролем греблю у районі Нової Каховки. Очевидно, що саме вони замінували цю греблю та здійснили підрив. А мета цього підриву - суто військова складова. Противник зараз має можливість переміщувати свої військові резерви з півдня Херсонської області на інші ділянки фронту. Ворог абсолютно переконаний, що після руйнування Каховської греблі річка Дніпро стала перепоною для української армії, яку не подолати", - пояснив військовий експерт.
Владислав Селезньов додав, що ширина р. Дніпро збільшилася, берега критично замулені, відповідно, рушити в рамках форсування Дніпра зараз технічно неможливо.
"Це значить, що росіяни отримали вивільнення відповідних ресурсів та резервів, тому їх спрямовують зараз на інші, більш для них критичні ділянки фронту. Противник знищив греблю з метою, щоб отримати меншу за відстанню лінію бойового зіткнення та створити більш концентровані, насичені особовим складом, технікою рубежі та позиції, щоб максимально завадити українському контрнаступу", - сказав Селезньов.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
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