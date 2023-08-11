Росіяни планують навчати освітян з ТОТ пропаганді у Москві
У Москві планують форум для освітян з ТОТ України, на якому російське міністерство освіти навчатиме, як виховувати дітей у дусі патріотизму до Росії
Про це інформує Центр національного спротиву.
У жовтні в Москві відбудеться так званий форум "класних керівників", де вчителям розкажуть, як виховувати дітей у дусі підтримки російської політики.
На форум запрошено близько 3 тисяч педагогів з тимчасово окупованих територій, також будуть присутні росіяни, який раніше відрядили до України. Захід організує російське міністерство освіти.
Водночас на зібранні передбачений виступ диктатора РФ Володимира Путіна, а також інших осіб, які пропагують російську точку зору.
Крім того, учасники отримають методичні матеріали з "патріотичного виховання молоді", тобто поради, як формувати у дітей позитивне ставлення до Росії.
Спротив зазначає, що політика РФ на тимчасово окупованих територіях щодо позбавлення цілого покоління українців своєї національної свідомості є ознакою геноциду. Тому кожен, хто бере участь у цьому процесу, буде нести відповідальність за свої злочини після звільнення територій.
- 5 серпня російські пропагандисти звинуватили міністерство оборони Росії у брехні щодо атаки морських безпілотників на військово-морську базу в Новоросійську.
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