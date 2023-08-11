Росіяни планують навчати освітян з ТОТ пропаганді у Москві

Про це інформує Центр національного спротиву.

У жовтні в Москві відбудеться так званий форум "класних керівників", де вчителям розкажуть, як виховувати дітей у дусі підтримки російської політики.

На форум запрошено близько 3 тисяч педагогів з тимчасово окупованих територій, також будуть присутні росіяни, який раніше відрядили до України. Захід організує російське міністерство освіти.

Водночас на зібранні передбачений виступ диктатора РФ Володимира Путіна, а також інших осіб, які пропагують російську точку зору.

Крім того, учасники отримають методичні матеріали з "патріотичного виховання молоді", тобто поради, як формувати у дітей позитивне ставлення до Росії.

Спротив зазначає, що політика РФ на тимчасово окупованих територіях щодо позбавлення цілого покоління українців своєї національної свідомості є ознакою геноциду. Тому кожен, хто бере участь у цьому процесу, буде нести відповідальність за свої злочини після звільнення територій.