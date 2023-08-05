Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Пропагандисти розкритикували міноборони РФ за брехню щодо атаки на "Оленегорский горняк", - ISW

Пропагандисти розкритикували міноборони РФ за брехню щодо атаки на "Оленегорский горняк", - ISW

5 серпня, 2023 субота
08:34
Війна з Росією Шойґу і Герасімов

Російські пропагандисти звинуватили міністерство оборони Росії у брехні щодо атаки морських безпілотників на військово-морську базу в Новоросійську

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські військові блогери характерно різко засуджували Міністерство оборони Росії за брехливу інформацію про удари морських дронів і закликали російську армію збільшити свою активність у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропагандисти критикували міністерство за початкове твердження, що російські сили перехопили всі удари дронів, замість визнання того, що пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Крім цього, вони також вказали на брехню про те, що міноборони РФ поширювало недостовірні звіти про знищення українських центрів збирання дронів. За їхніми словами, російські сили мають перекрити доступ України до Чорного моря, щоб запобігти атакам морських безпілотників із цивільних кораблів.

Кілька пропагандистів висловлювали думку, що міністерство оборони не має чіткої і єдиної інформаційної політики, що створює умови для громадської обуреності в інформаційному просторі після кожної невдачі російських військових.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у пятницю, 4 серпня, прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.

Україна
Росія
корабель
безпілотник
пропаганда
Читайте також:
катер РФ "Суворовец"
4 серпня, 2023 п'ятниця
Defense Express про події в Новоросійську: Протидиверсійний катер РФ "Суворовец", ймовірно, пішов на дно
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
4 серпня, 2023 п'ятниця
Десантний корабель "Оленегорский горняк" додому не повернеться, - ВМС України про вибухи в Новоросійську
3 серпня, 2023 четвер
Намацали найперспективніший напрямок: ЗСУ на півдні розпочали третю фазу контрнаступу, - WP
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
08:58
Британська розвідка розповіла про важливу роль, яку відіграв корабель "Оленегорский горняк" для Чорноморського флоту РФ
08:38
OPINION
Микола Княжицький
Щодня читаю і дивлюся новини з різних джерел, країн, різними мовами
08:35
КНДР
КНДР розкритикувала США за наявність ядерної зброї, а свою назвала "суверенним правом"
08:17
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
Саудівська Аравія закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван
08:13
Росія
Росіяни звинуватили Україну в атаці дроном по Курській області РФ
08:05
Огляд
Добро без кулаків, розмова в піжамі та алковтеча від реальності - 5 книжок про тих, кого (не) зламала війна
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Війна має перейти на територію Росії
08:01
Оновлено
ЗСУ
4 танки, 32 артилерійські системи та 620 військових: що втратила Росія за добу війни в Україні
08:00
Game4Ukraine
Game4Ukraine: де та коли дивитись благодійний матч у Лондоні
07:21
США китай санкції
США пропонують поглибити співпрацю з країнами Тихоокеанського регіону, щоб протистояти Китаю
06:34
діти, дитина лікарня
У Німеччині пацієнт палив у палаті: внаслідок пожежі постраждали 28 людей
06:18
Ентоні Блінкен
Уряд США призупинив фінансування деяких програм для Нігеру
05:59
Оновлено
Крим Керченський міст безпілотник
Вибухи в районі Кримського мосту: окупанти повідомляють про пошкодження танкеру
05:40
зерно, зернова угода
РФ прагне змусити Захід до значних поступок в обмін на розблокування "зернової угоди", – ISW
05:11
Китай та США
Напівпровідники, квантові технології та ШІ: США планують обмежити інвестиції в Китай, - Reuters
04:43
Косово - Сербія
Уряд Косово зменшує кількість поліцїі на півночі країни для деескалації напруження зі сербами
04:15
У Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні
03:47
Національний природний парк "Синьогора"
Уряд розширив межі НПП "Синьогора" у Карпатах на 10 тис. гектарів
03:18
Німеччина уряд
Німеччина підтвердила участь у саміті щодо Формули миру України та назвала свого представника
02:51
Олексій Данілов
Ми будемо возити зерно морем, куди вважаємо за необхідне, не питаючи дозволу РФ, - Данілов
02:32
F-16
Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico
01:47
Словенія світ повінь погода
У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули
01:00
військовий переворот у Нігері
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
00:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
00:01
Артем Далакян, бокс
Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу
2023, п'ятниця
4 серпня
23:36
Марта Костюк
Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
23:31
Ексклюзив
Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі
Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею
23:23
ЗРК NASAMS
Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
23:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
23:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні цілі України будуть скеровані на носії ракет "Калібр": воєнні підсумки тижня
23:07
Ллойд Остін
Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
22:42
знищені окупанти
На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
22:15
Олена Старікова
Лідерка збірної Україна за рік до Олімпіади-2024 оголосила про завершення кар'єри
22:15
танк для розмінування Wisent 1
Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги
21:57
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри
21:44
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
21:42
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію
21:26
Херсонщина, вибух
Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка
21:21
Ліки
У селах та на прифронтових територіях розгорнуть мобільні аптечні пункти, - МОЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV