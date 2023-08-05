Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські військові блогери характерно різко засуджували Міністерство оборони Росії за брехливу інформацію про удари морських дронів і закликали російську армію збільшити свою активність у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропагандисти критикували міністерство за початкове твердження, що російські сили перехопили всі удари дронів, замість визнання того, що пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Крім цього, вони також вказали на брехню про те, що міноборони РФ поширювало недостовірні звіти про знищення українських центрів збирання дронів. За їхніми словами, російські сили мають перекрити доступ України до Чорного моря, щоб запобігти атакам морських безпілотників із цивільних кораблів.

Кілька пропагандистів висловлювали думку, що міністерство оборони не має чіткої і єдиної інформаційної політики, що створює умови для громадської обуреності в інформаційному просторі після кожної невдачі російських військових.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у пятницю, 4 серпня, прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.