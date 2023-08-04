Розвідка про удар по "Оленегорскому горняку": це ляпас керівництву РФ, демілітаризація окупантів триватиме
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у пятницю, 4 серпня, прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва
Про це він заявив у телемарафоні "Єдині новини".
"У цьому плані все дуже добре. І для політичного керівництва російського режиму це, звичайно, серйозний ляпас", - заявив Юсов.
Він зауважив, що це велика втрата для російського флоту і планування подальших десантних операцій. За його словами, використання цих суден стає більш проблематичним, і це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати.
"Зрозуміло, що ми сьогодні почуємо такий рясний вий на болотах із піною навколо обличчя у Скабєєвої, у Соловйова. Безумовно, це на тлі інформації про те, що все йде за планом, про те, що дії українських сил не мають успіху", - сказав представник ГУР.
За його словами, будь-які об'єкти на окупованих територіях України, які використовуються для підтримки корпусу загарбників, перспективі підлягають подальшій демілітаризації.
"Ми бачили це, ми бачимо зараз, і ця робота буде тривати і надалі. Знову ж таки без коментарів і без деталей на цьому етапі, але зрозуміло, що окупантам в Криму буде ставати все більш спекотно", - додав Юсов.
Вибухи у Новоросійську
Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті
Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.
Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.
Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.65Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе