Про це він заявив у телемарафоні "Єдині новини".

"У цьому плані все дуже добре. І для політичного керівництва російського режиму це, звичайно, серйозний ляпас", - заявив Юсов.

Він зауважив, що це велика втрата для російського флоту і планування подальших десантних операцій. За його словами, використання цих суден стає більш проблематичним, і це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати.

"Зрозуміло, що ми сьогодні почуємо такий рясний вий на болотах із піною навколо обличчя у Скабєєвої, у Соловйова. Безумовно, це на тлі інформації про те, що все йде за планом, про те, що дії українських сил не мають успіху", - сказав представник ГУР.

За його словами, будь-які об'єкти на окупованих територіях України, які використовуються для підтримки корпусу загарбників, перспективі підлягають подальшій демілітаризації.

"Ми бачили це, ми бачимо зараз, і ця робота буде тривати і надалі. Знову ж таки без коментарів і без деталей на цьому етапі, але зрозуміло, що окупантам в Криму буде ставати все більш спекотно", - додав Юсов.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.