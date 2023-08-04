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Десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" додому не повернеться, - ВМС України про вибухи в Новоросійську

4 серпня, 2023 п'ятниця
11:46
Війна з Росією Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо дані щодо вибухів відповідають дійсності, то маю зазначити, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають до цього інциденту ніякого стосунку. Коментувати роботу морських дронів, якщо це насправді були вони, теж не можу. Можу зазначити, що згідно з інформацією, яка вже підтверджена, є пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк"- це великий російський десантний корабель", - зауважив Плетенчук.

Капітан 3 рангу також додав, що під час початку повномасштабного вторгнення росіяни затягнули армаду з 6 одиниць в акваторію Чорного моря й "Оленегорский горняк" був серед них.

"Він приписаний до північного флоту. Складається враження, що цей корабель додому вже не потрапить. З відео можна зробити висновки, що пошкодження досить суттєві. За інформацією міноборони РФ є підтвердження, що його пошкоджено. Ми так само можемо підтвердити, що його пошкоджено", - підкреслив Плетенчук.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

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