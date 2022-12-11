Росіяни почали запускати "шахеди" з Азовського моря

Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

"З Азовського моря запускають зараз дрони-камікадзе, дві крайні атаки були зі східної частини Азовського моря та з Краснодарського краю", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що росіяни, ймовірно, не застосовували останнім часом дрони-камікадзе через те, що скінчилась парія цих літальних апаратів.

"Різні варіанти - ймовірно, перша партія вже закінчилась в них, а можливо це були залишки того, що лишилось з минулого разу", - зазначив речник.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк своєю чергою зазначила, що дрони іранського виробництва можуть зледеніти в холодних температурних умовах, цим пояснюється пауза в їхньому використанні росіянами по території України.

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