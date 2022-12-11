Іранські дрони вразливі до холоду, - Гуменюк
Дрони іранського виробництва можуть зледеніти в холодних температурних умовах, цим пояснюється пауза в їхньому використанні росіянами по території України
Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері FREEДОМ.
Наталія Гуменюк зазначила, що пауза у використанні росіянами іранських дронів пояснюється їхніми умовами випробування: холодний клімат впливає на польотність техніки.
- Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 "шахедів", які атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.
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