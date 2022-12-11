Іранські дрони вразливі до холоду, - Гуменюк

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері FREEДОМ.

Наталія Гуменюк зазначила, що пауза у використанні росіянами іранських дронів пояснюється їхніми умовами випробування: холодний клімат впливає на польотність техніки.

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, у яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, у тому числі їх найбільше хвилювала аеродинаміка, імовірність зледеніння в разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 "шахедів", які атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.