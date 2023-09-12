Росіяни поширюють фейк про загибель генерала США під час ракетного удару по у Дніпру

Про це йдеться в аналізі розслідувачів з Myth Detector.

Окупанти стверджують, що американський військовий загинув від ракетного удару по Дніпру 25 лютого. Проте 25 липня Росія не обстрілювала Дніпро.

Крім того, в цей день генерал Поттс перебував у США і тому не міг потрапити під обстріл в Україні.

"Американський генерал загинув в авіакатастрофі, перебуваючи на борту одномоторного літака (Piper PA-28 Cherokee) 25 липня 2023 року. Літак розбився в Гавр-де-Грейс, у штаті Меріленд. Причина аварії все ще не відома. Розслідування інциденту проводить Національна рада з безпеки на транспорті США", - повідомляє Myth Detector.

Дослідники вважають, що інфовкид РФ створений з метою утвердити наратив про "всемогутність" російської армії, яка нібито може знищувати американських військових або інших причетних до НАТО силовиків.