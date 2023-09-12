Росіяни поширюють фейк про загибель генерала США під час ракетного удару по у Дніпру
У соцмережах, зокрема в грузинському сегменті Facebook, росіяни поширюють фейк про загибель американського генерала Ентоні Поттса внаслідок російського ракетного удару
Про це йдеться в аналізі розслідувачів з Myth Detector.
Окупанти стверджують, що американський військовий загинув від ракетного удару по Дніпру 25 лютого. Проте 25 липня Росія не обстрілювала Дніпро.
Крім того, в цей день генерал Поттс перебував у США і тому не міг потрапити під обстріл в Україні.
"Американський генерал загинув в авіакатастрофі, перебуваючи на борту одномоторного літака (Piper PA-28 Cherokee) 25 липня 2023 року. Літак розбився в Гавр-де-Грейс, у штаті Меріленд. Причина аварії все ще не відома. Розслідування інциденту проводить Національна рада з безпеки на транспорті США", - повідомляє Myth Detector.
Дослідники вважають, що інфовкид РФ створений з метою утвердити наратив про "всемогутність" російської армії, яка нібито може знищувати американських військових або інших причетних до НАТО силовиків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе