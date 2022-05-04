Росіяни поширюють фейки про "есбеушні репресії" в Запоріжжі й закликають мешканців регіону виїжджати в РФ

Про це розповіли в Запорізькій ОВА.

Росіяни пишуть, начебто на всіх мешканців тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області в разі евакуації до Запоріжжя чекають "репресії". Як доказ наводять слова виконувача обов’язків голови Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що до Запоріжжя стікається багато переселенців із Донбасу, тож поліція проводить "перевірочні та фільтраційні заходи".

Натомість окупанти закликають мешканців регіону виїжджати на територію Росії, влада якої, мовляв, "не влаштовує жодних фільтраційних заходів біженцям".

Насправді ж ситуація цілком протилежна.

"Так, українські поліцейські перевіряють документи тих, хто виїхав із непідконтрольної Україні території, аби не пропустити у мирне Запоріжжя російських диверсантів. Але навряд можна назвати перевірку документів фільтраційними заходами. Натомість нам добре відомо про існування російських фільтраційних таборів та допити, які влаштовують загарбники цивільним жителям окупованих територій", – зазначили в Запорізькій ОВА.

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