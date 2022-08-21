Росіяни повідомляють про роботу ППО в районі військового аеродрому біля Севастополя

Про це пише російське видання ТААС.

"Збройні сили України зробили спробу завдати удару по аеродрому Бельбек у Севастополі, система ППО перехопила цілі", - йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв та закликав місцевих мешканців "менше знімайте і публікуйте".

"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії. Прохання традиційне: всім зберігати спокій. І нагадую: менше знімайте та тим більше викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони. Якщо знімаєте, то без прив'язки до місцевості", - сказав окупант.

Телеграм-канали публікують відео мешканців Севастополя.

Ввечері 20 серпня неподалік узбережжя окупованого Криму, а саме населеного пункту Алупка, у морі прогриміли вибухи, також було видно спалахи.

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