У морі неподалік Алупки прогриміли вибухи
Неподалік узбережжя окупованого Криму, а саме населеного пункту Алупка, у морі прогриміли вибухи, також було видно спалахи
Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За словами Чубарова, звуки з моря пролунали близько 21:30.
"В Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - написав Чубаров.
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