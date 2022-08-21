У морі неподалік Алупки прогриміли вибухи

Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, звуки з моря пролунали близько 21:30.

"В Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - написав Чубаров.

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Очільник окупаційної влади повідомив, що збили безпілотник.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в окупованому Криму і назвав це "спекотним серпнем"

Також ввечері 19 серпня вибухи лунали у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.

20 серпня над півостровом Тарханкут у Чорноморському районі (Оленівка) окупованого Криму спрацювала російська ППО.

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