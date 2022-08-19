"Спекотний серпень-2022": Подоляк відреагував на вибухи у Криму
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в окупованому Криму і назвав це "спекотним серпнем"
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у twitter.
"Крим. Спекотний серпень-2022. Сезон, у якому багато "зірок", що падають, "мамулечок" на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО. А головне, це час, коли розумієш, що Крим – це тільки Україна. Навіть якщо злодії-2014 обіцяли вічний захист від каміння з неба…", - написав Подоляк.
- У Севастополі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Очільник окупаційної влади повідомив, що збили безпілотник.
- Також ввечері 19 серпня вибухи лунали у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.
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