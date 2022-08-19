У Севастополі було чути вибухи, окупаційний "губернатор" заявив про "хлопки" та збитий безпілотник
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Очільник окупаційної влади повідомив, що збили безпілотник
Про це він Михайло Развожаєв написав у telegram.
За його словами, в небі над Севастополем спрацювала система протиповітряної оборони і було збито безпілотний літальний апарат.
Телеграм-канали опублікували відео мешканців Севастополя.
- Також ввечері 19 серпня вибухи лунали у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.
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