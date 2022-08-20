Пропагандисти повідомляють про роботу ППО над Оленівкою у Криму

Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

"Над Оленівкою у Чорноморському районі двічі спрацювала система ППО, про це повідомляють очевидці. Подробиці уточнюються",- йдеться у повідомленні.

Ввечері, 20 серпня, жителі тимчасово окупованої Чорнобаївки на Херсонщині повідомляли про вибухи та детонацію снарядів. Російські "ЗМІ" пишуть про роботу ППО.

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