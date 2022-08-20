Пропагандисти повідомляють про роботу ППО над Оленівкою у Криму
Над півостровом Тарханкут у Чорноморському районі (Оленівка) окупованого Криму спрацювала російська ППО
Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.
"Над Оленівкою у Чорноморському районі двічі спрацювала система ППО, про це повідомляють очевидці. Подробиці уточнюються",- йдеться у повідомленні.
- Ввечері, 20 серпня, жителі тимчасово окупованої Чорнобаївки на Херсонщині повідомляли про вибухи та детонацію снарядів. Російські "ЗМІ" пишуть про роботу ППО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе