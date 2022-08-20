Мешканці Чорнобаївки повідомляють про вибухи та густий дим. Росіяни розповідають про роботу ППО

Відео де зафіксовано густий дим та чутно детонацію опублікували місцеві телеграм-канали.

"Повідомляють, що наші ЗСУ відпрацювали у Чорнобаївці. Там згодом детонують склади БК", - йдеться у повідомленні.

На відео помітно, які підіймаються три стовпи диму.

"Ого як працює ППО. Тепер ми бачимо", - йдеться у повідомленні.

Натомість російське видання ТАСС пише, що на Херсонщині працює протиповітряна оборона.

"Система ППО кілька разів спрацювала у Херсоні, передає кореспондент ТАРС з місця подій. У небі над містом було чути кілька вибухів – спрацьовувань системи ППО. Інформація про наслідки не надходила", - повідомляє видання.

18 серпня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вибухи у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Ввечері 19 серпня в окупованому Криму та на підконтрольних росіянам землях Херсонщини пролунали вибухи.

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