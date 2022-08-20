Мешканці Чорнобаївки повідомляють про вибухи та густий дим. Росіяни розповідають про роботу ППО
Жителі тимчасово окупованої Чорнобаївки на Херсонщині повідомляють про вибухи та детонацію снарядів. Російські "ЗМІ" пишуть про роботу ППО
Відео де зафіксовано густий дим та чутно детонацію опублікували місцеві телеграм-канали.
"Повідомляють, що наші ЗСУ відпрацювали у Чорнобаївці. Там згодом детонують склади БК", - йдеться у повідомленні.
На відео помітно, які підіймаються три стовпи диму.
"Ого як працює ППО. Тепер ми бачимо", - йдеться у повідомленні.
Натомість російське видання ТАСС пише, що на Херсонщині працює протиповітряна оборона.
"Система ППО кілька разів спрацювала у Херсоні, передає кореспондент ТАРС з місця подій. У небі над містом було чути кілька вибухів – спрацьовувань системи ППО. Інформація про наслідки не надходила", - повідомляє видання.
- 18 серпня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вибухи у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
- Ввечері 19 серпня в окупованому Криму та на підконтрольних росіянам землях Херсонщини пролунали вибухи.
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