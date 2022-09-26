Про обстріл Краматорська повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. 4 поранених (1 у важкому стані)", – написав він.

А голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що російські окупанти завдали ударів по Краматорську та Слов'янську практично одночасно.

"У Краматорську рашисти вразили центр міста: одна ракета впала в парк скульптур "Народжені в Україні" авторства відомого митця з Донеччини В'ячеслава Гутирі, інша влучила у 5-поверхівку. Скульптури вцілили, лише деякі посічені уламками", – написав Кириленко.

За його словами, друга ракета завдала значно більшої шкоди – внаслідок прямого влучання було зруйновано стіну в одній із квартир п'ятиповерхівки. Поранено 4 людей, у будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю.

Стосовно Слов'янська, то там під обстрілом опинився житловий масив у середмісті. Пошкоджено щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.

Павло Кириленко закликав мирних мешканців Донеччини евакуюватися, наголосивши, що росіяни вбивають без розбору, тож ракета чи артилерійський снаряд можуть прилетіти в будь-яке місце і в будь-який момент.

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