Росіяни переміщують техніку з окупованого Маріуполя до Токмака, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни активізували рух військової техніки: вони переміщують її з тимчасово окупованого Маріуполя в бік лінії фронту
Про це Андрющенко написав у telegram.
"Колони техніки, гвинтокрили в районі Бердянська, десятки вантажівок з боєкомплектом через Маріуполь. Наші люди проїхали з інспекцією в обидва боки", - зазначив радник мера.
За його словами, було зафіксовано рух понад 20 вантажівок з боєкомплектом "в бік лінії фронту": окупанти переміщували їх з Маріуполя до Приазовського, що на Запоріжжі. Водночас з Приазовського до Маріуполя рухалися трали (тягачі) для важкої техніки.
"Тобто маємо підтвердження гіпотези підкріплення в напрям Токмаку, але через Бердянський район та Приморське.
Загалом можете самі зробити висновок", - підсумував Андрющенко.
- Раніше партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення російської військової техніки у тимчасово окупованому Бердянську. Росіяни планують залучити її на Запорізькому напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.13 Купівля 37.13Продаж 37.75
- EUR Купівля 39.56Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе