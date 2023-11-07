Росіяни переміщують техніку з окупованого Маріуполя до Токмака, - Андрющенко

Про це Андрющенко написав у telegram.

"Колони техніки, гвинтокрили в районі Бердянська, десятки вантажівок з боєкомплектом через Маріуполь. Наші люди проїхали з інспекцією в обидва боки", - зазначив радник мера.

За його словами, було зафіксовано рух понад 20 вантажівок з боєкомплектом "в бік лінії фронту": окупанти переміщували їх з Маріуполя до Приазовського, що на Запоріжжі. Водночас з Приазовського до Маріуполя рухалися трали (тягачі) для важкої техніки.

"Тобто маємо підтвердження гіпотези підкріплення в напрям Токмаку, але через Бердянський район та Приморське.

Загалом можете самі зробити висновок", - підсумував Андрющенко.