Росіяни розгорнули табір ексвагнерівців під Скадовськом, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля, в новостворених таборах на тимчасово окупованих українських територіях колишніх вагнерівців нічим не забезпечують. Наразі всі проблеми щодо тилового постачання повністю перекладаються на так званих волонтерів.

Крім того, колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту.

Нині командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців.