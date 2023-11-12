Росіяни розгорнули табір ексвагнерівців під Скадовськом, - ЦНС
Російські окупанти розгорнули поблизу тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області табір, у якому перебувають колишні бійці ПВК Вагнера
Про це інформує Центр національного спротиву.
За інформацією від підпілля, в новостворених таборах на тимчасово окупованих українських територіях колишніх вагнерівців нічим не забезпечують. Наразі всі проблеми щодо тилового постачання повністю перекладаються на так званих волонтерів.
Крім того, колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту.
Нині командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців.
- Напередодні в британській розвідці зазначили, що великі підрозділи ПВК Вагнера, ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії та відновили активне вербування. Це відділення, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного власника Вагнера Євгена Пригожина.
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