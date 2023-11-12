Очільником угруповання ПВК Вагнера під Росгвардією, ймовірно, є син Пригожина, - британська розвідка

Про це йдеться в звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи ПВК Вагнера перерозподілились у командну структуру Росгвардії і відновили активне вербування.



За даними британської розвідки, інші групи бойовиків "Вагнера" приєдналися до іншої російської ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Вільна Європа, зараз налічує 7000 бійців.



Крім того, 1 листопада глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики з ПВК Вагнера приєдналися до чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня, Кадиров заявив, що 170 колишніх бойовиків "Вагнера" вже перейшли до "Ахмата".



"Зараз Росія здійснює більш прямий контроль над діяльністю ПВК Вагнера та колишнім персоналом після заколоту в липні 2023 року та подальшої смерті керівництва Вагнера в серпні 2023 року", - зазначають у міноборони Британії.