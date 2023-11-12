Очільником угруповання ПВК Вагнера під Росгвардією, ймовірно, є син Пригожина, - британська розвідка
Великі підрозділи ПВК Вагнера, ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії та відновили активне вербування. Це відділення, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного власника Вагнера Євгена Пригожина
Про це йдеться в звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи ПВК Вагнера перерозподілились у командну структуру Росгвардії і відновили активне вербування.
За даними британської розвідки, інші групи бойовиків "Вагнера" приєдналися до іншої російської ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Вільна Європа, зараз налічує 7000 бійців.
Крім того, 1 листопада глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики з ПВК Вагнера приєдналися до чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня, Кадиров заявив, що 170 колишніх бойовиків "Вагнера" вже перейшли до "Ахмата".
"Зараз Росія здійснює більш прямий контроль над діяльністю ПВК Вагнера та колишнім персоналом після заколоту в липні 2023 року та подальшої смерті керівництва Вагнера в серпні 2023 року", - зазначають у міноборони Британії.
- У понеділок, 6 листопада, очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з тренування батальйону "Ахмат" - за його словами, туди вступила велика група ексвагнерівців.
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