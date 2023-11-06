Кадиров заявив, нібито велика група ексвагнерівців вступила до батальйону "Ахмат"
У понеділок, 6 листопада, очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з тренування батальйону "Ахмат" - за його словами, туди вступила велика група ексвагнерівців
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Зараз велика група колишніх бійців ПВК Вагнера проходить інтенсивний курс підготовки у складі знаменитого спецназу "Ахмат". Перш ніж розпочати виконання оперативно-бойових завдань, хлопцям необхідно пройти бойове злагодження. Це відчутно підвищить їхню ефективність на лінії зіткнення", - пише він.
Видання "Медуза" зазначає, що 28 жовтня командир "Ахмата" Апти Алаудінов також повідомив, нібито в батальйон "масово" вступили колишні командири та бійці ПВК Вагнера. За словами самого Кадирова, всього до батальйону вступило 170 найманців.
"Спецназ "АХМАТ" бере якістю, а не кількістю. Цей факт відомий усім. І я радий, що сьогодні лави знаменитого підрозділу поповнили бійці, які мають чудовий бойовий досвід, зарекомендували себе як хоробрі воїни. Впевнений, що у майбутніх битвах вони повністю виправдають свою репутацію", - додав Кадиров.
- 31 жовтня російська приватна військова компанія Вагнера відновила набір найманців в Уральському регіоні. Нині за вагнерівців відповідає син Євгена Пригожина Павло. Окрім того, наразі на території Росії окупанти формують нові підрозділи росгвардії для проведення так званих контрдиверсійних заходів у тимчасово окупованих регіонах України
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