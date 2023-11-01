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Залучать ексвагнерівців: РФ готує росгвардійців для "контдиверсійних заходів" на ТОТ України

1 листопада, 2023 середа
15:26
Війна з Росією окупанти

На території Росії окупанти формують нові підрозділи росгвардії для проведення так званих контрдиверсійних заходів у тимчасово окупованих регіонах України

Про це пише Центр національного спротиву..

Зазначається, що табір для майбутніх підрозділів обладнують під Воронежем у РФ. Наметове містечко розраховано на 10 тисяч людей. 

Зокрема, до складу угруповань увійдуть колишні найманці ПВК Вагнера та новобранці.

За даними місцевих, колишні вагнерівці та військові армії РФ повинні будуть прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3 листопада. За даними Центру нацспротиву, основне завдання цих підрозділів - протидиверсійні заходи на ТОТ України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. 

  • Раніше повідомлялося, що у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Запорізької області росіяни вчинили серію пограбувань місцевих жителів, вони також погрожують цивільним розправою.

Україна
Росія
російська армія
Вагнергейт
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