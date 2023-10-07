На ТОТ Запорізької області росіяни грабують місцевих і погрожують розправою, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що у ході серії пограбувань окупанти погрожували цивільним розправою із застосуванням вогнепальної зброї та фізичної сили.

"Українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що за результатами даних злочинів у місцевого населення відібрано 3 легкових автомобілі, 1 мотоцикл, іншу техніку та цінне майно, а також готівкові кошти на загальну суму 1 500 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацспротиву, російські окупанти вчинили низку дій, які містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права, щодо цивільного населення і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.