На ТОТ Запорізької області росіяни грабують місцевих і погрожують розправою, - Нацспротив
У низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Запорізької області росіяни вчинили серію пограбувань місцевих жителів, вони також погрожують цивільним розправою
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що у ході серії пограбувань окупанти погрожували цивільним розправою із застосуванням вогнепальної зброї та фізичної сили.
"Українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що за результатами даних злочинів у місцевого населення відібрано 3 легкових автомобілі, 1 мотоцикл, іншу техніку та цінне майно, а також готівкові кошти на загальну суму 1 500 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Нацспротиву, російські окупанти вчинили низку дій, які містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права, щодо цивільного населення і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
- Раніше Нацспротив повідомляв про збільшення кількості випадків пограбувань на ТОТ Херсонщини. Окупанти викрадають автівки та гроші під приводом боротьби з підпіллям.
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