Росіяни стали частіше грабувати місцевих жителів ТОТ на Херсонщині, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти викрадають автівки та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їх помешкання.

У ЦНС зазначають, що причиною цього є низька дисципліна в ЗС РФ через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства.

"В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в Кремль, адже в регіоні й так панують "антиросійські настрої", - додали у повідомленні.