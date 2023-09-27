Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни стали частіше грабувати місцевих жителів ТОТ на Херсонщині, - ЦНС

Росіяни стали частіше грабувати місцевих жителів ТОТ на Херсонщині, - ЦНС

27 вересня, 2023 середа
14:00
Війна з Росією окупанти, орки

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшили кількість випадків пограбувань місцевих жителів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти викрадають автівки та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їх помешкання.

У ЦНС зазначають, що причиною цього є низька дисципліна в ЗС РФ через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства.

"В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в Кремль, адже в регіоні й так панують "антиросійські настрої", - додали у повідомленні.

  • Російські терористи посилили мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Роберта Мецола
26 вересня, 2023 вiвторок
Переговори з Україною щодо вступу в ЄС можуть початися вже у грудні, - очільниця Європарламенту
ракета
26 вересня, 2023 вiвторок
Польські експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, - Rzeczpospolita
Ігор Коломойський, суд
25 вересня, 2023 понедiлок
Розслідування щодо Коломойського: у ЦПК заявили про ознаки зрежисованого характеру справи від СБУ
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
15:29
Ексклюзив
"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
15:26
У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"
15:26
Ексклюзив
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
15:15
Рубен Варданян
Азербайджан затримав пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Нагірного Карабаху
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Ковдра для Коломойського". Як зірки 1+1 обнулили себе підтримкою Ігоря Валерійовича
14:59
Росія продовжує продукувати фейки
Новий російський фейк: у Венеції нібито зробили принизливе графіті про контрнаступ ЗСУ
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
Ексклюзив
окупанти
Три відра медалей: боєць ЗСУ розповів, як окупантам підіймають кепський бойовий дух на півдні
14:36
ЗСУ, міномет, міна
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
14:33
суд над азовцями
У Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над 24 українськими воїнами з полку "Азов"
14:22
реанімобілі
Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей
14:06
На Херсонщині трактор підірвався на російській міні: водій загинув
14:00
PR
Укргазбанк запустив програму кредитування для ФОП за 1 день в рамках "Доступні кредити 5-7-9%"
13:58
Роберт Фіцо
Фаворитом на парламентських виборах у Словаччині буде партія проросійського експрем’єра Фіцо, - опитування
13:56
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
13:51
поле, пшениця, зерно
У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою
13:49
свиняча голова
Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
13:38
військова аптечка IFAK
У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон
13:27
ПВК Вагнера
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
13:25
окупанти
Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
13:10
Прощання з Інною Кузнецовою
У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
13:08
НАТО
У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії
12:55
Шахед
Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian
12:50
Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні
12:46
зруйнували маєток Гавсевича
У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича
12:39
командувач флотом рф соколов
У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ
12:27
До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
12:19
У Запорізькій області з 5 населених пунктів евакуювали всіх дітей, - ОВА
12:12
Німеччина
У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців
12:11
Ілюстративне фото
Азербайджан назвав кількість загиблих військових під час "антитерористичних заходів" у Карабаху
12:07
Президент України Володимир Зеленський
"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор
11:55
кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
11:51
OPINION
Антон Швець
Війна буде довгою, і США нарешті це зрозуміли
11:43
Партнерський матеріал
"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!
11:38
Binance
Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
11:32
Литва прапор
Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання
11:27
Ексклюзив
Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України
11:19
Окупанти
На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров
11:18
Атака РФ на Київ 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV