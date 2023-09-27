Росіяни стали частіше грабувати місцевих жителів ТОТ на Херсонщині, - ЦНС
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшили кількість випадків пограбувань місцевих жителів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти викрадають автівки та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їх помешкання.
У ЦНС зазначають, що причиною цього є низька дисципліна в ЗС РФ через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства.
"В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в Кремль, адже в регіоні й так панують "антиросійські настрої", - додали у повідомленні.
- Російські терористи посилили мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
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