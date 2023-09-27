Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
У середу, 27 вересня, стало відомо, що російські терористи посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог посилює мобілізаційні заходи на півдні України. Так, на Херсонщині при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцаї вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік громадян України", - розповіли у ЦНС.
Водночас за словами гауляйтерів, це все лише планові заходи. Хоча у Центрі нацспротиву пригадують, що раніше поплічники окупантів заявляли, що ніякого військового обліку на окупованих територіях не планується.
"Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним. Зауважимо, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові збройних сил РФ. Наразі саме вони вчиняють міжнародний злочин, коли вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій", - пише Центр національного спротиву.
- 27 вересня Херсонська ОВА закликала евакуюватися з тимчасово окупованого лівобережжя якомога далі від лінії фронту, адже ворог використовує підлу тактику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.21
- EUR Купівля 40Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе