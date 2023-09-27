Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог посилює мобілізаційні заходи на півдні України. Так, на Херсонщині при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцаї вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік громадян України", - розповіли у ЦНС.

Водночас за словами гауляйтерів, це все лише планові заходи. Хоча у Центрі нацспротиву пригадують, що раніше поплічники окупантів заявляли, що ніякого військового обліку на окупованих територіях не планується.

"Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним. Зауважимо, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові збройних сил РФ. Наразі саме вони вчиняють міжнародний злочин, коли вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій", - пише Центр національного спротиву.