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Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

27 вересня, 2023 середа
13:25
Війна з Росією окупанти

У середу, 27 вересня, стало відомо, що російські терористи посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог посилює мобілізаційні заходи на півдні України. Так, на Херсонщині при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцаї вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік громадян України", - розповіли у ЦНС.

Водночас за словами гауляйтерів, це все лише планові заходи. Хоча у Центрі нацспротиву пригадують, що раніше поплічники окупантів заявляли, що ніякого військового обліку на окупованих територіях не планується.

"Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним.  Зауважимо, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові збройних сил РФ. Наразі саме вони вчиняють міжнародний злочин, коли вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій", - пише Центр національного спротиву.

  • 27 вересня Херсонська ОВА закликала евакуюватися з тимчасово окупованого лівобережжя якомога далі від лінії фронту, адже ворог використовує підлу тактику.
Україна
Росія
мобілізація
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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