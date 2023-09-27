ОВА закликала евакуюватися жителів лівобережжя Дніпра на Херсонщині

Про це інформує очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогоднішнє моє звернення до незламних жителів лівобережжя Херсонщини тих, хто попри весь російський терор чекає на звільнення від тиранії та повернення до України. Ця мить неодмінно настане, а поки необхідно подбати про власну безпеку", - наголосив голова ОВА.

Прокудін заявив, що російські війська використовують мирних жителів тимчасово окупованої Херсонської області, як живий щит.

"Ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та нові позиції у житлових кварталах, приганяють військову техніку поміж автівок цивільних - це підла тактика, бо знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом", - додав Прокудін.

Начальник Херсонщини сказав, що якщо мешканці не мають можливості евакуюватися на підконтрольні Україні території, то варто чим швидше покинути громади, що розташовані на лінії вогню.

"Україна на вас чекає та не лишить вас сам на сам з проблемами, ми вам допоможемо, як тільки ви будете не підконтрольній території. Ми допоможемо вам знайти місце для проживання в інших регіонах, забезпечимо гуманітарною допомогою та іншим необхідним. Каховка, Нова Каховка, Генічеськ, Олешків, Гола Пристань, Скадовськ - кожен з 468 тимчасово окупованих населених пунктів, всі обов’язково повернеться додому. А в ці хвилини наші відважні захисники та захисниці виборюють цю можливість на полі бою", - підкреслив Прокудін.

За допомогою необхідно телефонувати до контактного центру: 0 800 101 102.