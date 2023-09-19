РФ зосереджує сили на Херсонщині, тому відводить підрозділи із Запорізької та Донецької областей, - британська розвідка

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом першої половини вересня 2023 року тривають запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, які зараз є лінією фронту. Обидві сторони здійснили рейди з командами на невеликих човнах проти островів і протилежних берегів річок.



За даними британської розвідки, існує реалістична ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися, оскільки цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.



"Кількість залучених сил порівняно невелика порівняно з іншими фронтами, однак обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвести підрозділи противника від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях", - додають у розвідці Британії.

Ситуація на фронті: останні новини

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

Також напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за ще один тиждень повномасштабної війни українські захисники звільнили від окупантів 2 кв. км на Бахмутському напрямку, а також 5,2 кв. км української території на південному фронті.

Таким чином станом на 18 вересня звільнена площа під Бахмутом складає 51 кв. км, а на південному фронті від початку контрнаступу ЗСУ звільнили уже 261,7 кв. км.

19 вересня в ISW заявили, що нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян.