У ЗСУ пояснили, як розгортатимуться події після звільнення Кліщіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після звільнення від окупантів Кліщіївки сформовано плацдарм. Вирівняна лінія фронту, що дає змогу будувати логістичні шляхи й сполучення. Користуючись висотами й населеними пунктами, які є під контролем ЗСУ, відкривається шлях до наступних кроків щодо звільнення Бахмута", - підкреслив Кудряшов.

За словами бійця, на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб поновити своє втрачене положення.

"Переходячи до контрзаходів, за допомогою великої кількості боєприпасів, окупанти намагаються видавити ЗСУ зі звільнених позицій. Але плани ворога руйнуються. ЗСУ мають ініціативу на передньому краї", - наголосив Кудряшов.

17 вересня, Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.













