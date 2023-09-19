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Під час звільнення Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом ЗСУ розбили елітні частини армії РФ, - ISW

19 вересня, 2023 вiвторок
06:39
Війна з Росією ЗСУ

Нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські бійці повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки.

ISW додає, що це твердження підтверджує заява російського командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського про загибель командира 31-ї бригади ВДВ.

За даними Інституту, 72-га моторизована бригада, ймовірно, стала боєздатною, хоча точний рівень втрат серед двох бригад ВДВ залишається неясним. Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаці та намагалися відбити український наступ навколо Бахмута - подібно до того, як підрозділи ВДВ діють у західній Запорізькій області - і, ймовірно, зазнали великих втрат. 

"Якщо останні українські наступи на південь від Бахмута призвели до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, ймовірно, перекине елементи іншого відносно елітного формування для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута", - наголошують експерти ISW.

Також зазначається, що в результаті українських контрнаступальних операцій на Бахмутському напрямку, крім 83-ї та 31-ї бригади, затиснуті частини двох дивізій ВДВ та ще однієї бригади ВДВ, тож російське командування може прийняти рішення про тактичну передислокацію, щоб компенсувати втрати серед цих елітних підрозділів.

Таким чином, бічні передислокації з інших частин України або суттєві тактичні зміни в інших елементах ВДВ у районі Бахмута означатимуть, що останні українські просування призвели до значних втрат Росії.

Що відомо про звільнення Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Бахмут
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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