Сирський відвідав бригади, які звільнили Кліщіївку й Андріївку, та вручив нагороди бійцям
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський Відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку
Про це Олександр Сирський повідомив у своєму telegram.
Командувач написав, що для нього "велика честь є потиснути руки" бійцям бригад, які брали участь у деокупації Кліщіївки та Андріївки, а саме 80-та ОДШБр, 26-та АБр, 45-та ОАБр, 19-та ракетна бригада, 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон, 95-та ОДШБр, 3-тя ОШБр, Об‘єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" та інших військових.
Сирський нагородив і подякував їм за мужність, героїзм та відданість військовій службі.
"Сьогодні ми можемо відзначити черговий крок у нашій справі звільнення України. Населений пункт Кліщіївка, за який декілька місяців йшла запекла боротьба, взятий нами під контроль завдяки вашій мужності, стійкості та героїзму", - звернувся до бійців Сирський.
- 17 вересня, Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.
- У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.
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