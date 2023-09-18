Сирський відвідав бригади, які звільнили Кліщіївку й Андріївку, та вручив нагороди бійцям

Про це Олександр Сирський повідомив у своєму telegram.

Командувач написав, що для нього "велика честь є потиснути руки" бійцям бригад, які брали участь у деокупації Кліщіївки та Андріївки, а саме 80-та ОДШБр, 26-та АБр, 45-та ОАБр, 19-та ракетна бригада, 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон, 95-та ОДШБр, 3-тя ОШБр, Об‘єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" та інших військових.

Сирський нагородив і подякував їм за мужність, героїзм та відданість військовій службі.

"Сьогодні ми можемо відзначити черговий крок у нашій справі звільнення України. Населений пункт Кліщіївка, за який декілька місяців йшла запекла боротьба, взятий нами під контроль завдяки вашій мужності, стійкості та героїзму", - звернувся до бійців Сирський.