ПВК Вагнера увійшла до складу Росгвардії та відновила прийом добровольців, - росЗМІ

Про це пише регіональний пропагандистський портал РФ 59.ру.

Стало відомо, що приватній військовій компанії потрібні: "відчайдушні та сміливі, найкращі з найкращих".

Пермський представник Вагнера сказав, що ПВК увійшла до складу Росгвардії та стала її підрозділом, яким керує син Євгена Пригожина Павло.

Повідомляється, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з людьми віком від 20 до 55 років. Розмір оплати залежить від місця, в яке спрямують співробітника, він становить від 80 до 240 тисяч рублів.

Що відомо про ПВК Вагнера

Британська розвідка вважає, що у розв'язці заколоту Пригожина проти військового керівництва РФ вирішальним стало те, що російські силовики залишилися лояльними Кремлю, особливо Росгвардія.

Також раніше повідомляли, що приватна військова компанія "Редут" на території Росії вербує найманців під виглядом добровольців, у тому числі колишніх вагнерівців. Зараз ПВК налічує понад 7000 осіб.

Інститут вивчення війни заявляє, що Росгвардія набирає колишніх бойовиків приватної військової кампанії Вагнера в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат".

ПВК Вагнера 29 жовтня заявила, що офіційно перейде в управління Росгвардії та повернеться на війну в Україну.