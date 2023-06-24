Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

"За дуже обмежених доказів боїв між «Вагнером» і російськими силовиками, деякі з них, можливо, залишилися пасивними, поступаючись вагнерівцям. Протягом наступних годин вірність російських силових структур, особливо Росгвардії, відіграє ключову роль у тому, як завершиться ця криза", - констатують у відомстві.

Розвідка інформує, що у ніч на 24 червня суперечки між керівником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним та російським Міноборони загострилися до прямого силового протистояння.

За даними британської розвідки, вагнерівці рухаються на північ через Воронезьку область, "майже напевно" прямуючи до Москви. Російські силовики, очевидно, не чинять опору.

"Оскільки дуже мало свідчень зіткнень мжі "Вагнером" і російськими силовиками, частина вочевидь залишилися пасивними й мовчки стали на бік вагнерівців", - йдеться у зведенні.

За висновками британської розвідки, ці події є "найбільш значущим викликом" російській державі за останній час.