Чим закінчиться заколот Пригожина проти Путіна залежатиме від Росгвардії, - розвідка Британії
Британська розвідка вважає, що у розв'язці заколоту Пригожина проти військового керівництва РФ вирішальним стане те, чи залишаться лояльними Кремлю російські силовики, особливо Росгвардія
Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.
"За дуже обмежених доказів боїв між «Вагнером» і російськими силовиками, деякі з них, можливо, залишилися пасивними, поступаючись вагнерівцям. Протягом наступних годин вірність російських силових структур, особливо Росгвардії, відіграє ключову роль у тому, як завершиться ця криза", - констатують у відомстві.
Розвідка інформує, що у ніч на 24 червня суперечки між керівником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним та російським Міноборони загострилися до прямого силового протистояння.
За даними британської розвідки, вагнерівці рухаються на північ через Воронезьку область, "майже напевно" прямуючи до Москви. Російські силовики, очевидно, не чинять опору.
"Оскільки дуже мало свідчень зіткнень мжі "Вагнером" і російськими силовиками, частина вочевидь залишилися пасивними й мовчки стали на бік вагнерівців", - йдеться у зведенні.
За висновками британської розвідки, ці події є "найбільш значущим викликом" російській державі за останній час.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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