ПВК "Редут" у РФ вербує найманців під виглядом добровольців, зокрема вагнерівців, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.



Зазначається, що група контролюється і фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ.



У британській розвідці наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Чисельність групи, ймовірно, налічує понад 7000 осіб.



Зараз "Редут" є одним із підрозділів ПВК і добровольчого корпусу, які використовуються міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил.



"Цілком реалістична можливість того, що практика міноборони Росії вербувати через так звані добровольчі загони сприяла тому, що Росія уникне подальших непопулярних мобілізацій", - зазначили у розвідці Британії.

Напередодні журналісти ідентифікували близько сотні найманців російської ПВК "Редут", які брали участь у вторгненні в Україну: серед них вагнерівці, бойовики із Сирії, ексв'язні та військові, які вторглися на територію нашої держави у 2014 році.