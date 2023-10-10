Вагнерівці та бойовики із Сирії: журналісти ідентифікували членів ПВК "Редут", які брали участь у вторгненні в Україну

Розслідування провели проєкти Радіо Свобода "Схеми" і "Система".

Зазначається, що під час розслідування журналісти встановили, що "Редут" і підрозділи у його складі – це збройне формування, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

"Більше від третини ідентифікованих журналістами військових формування фігурували в базах "Миротворця" як учасники військових дій в Україні з 2014 року. Приблизно кожен шостий раніше служив у групі "Вагнер", кожен десятий – воював у Сирії, на боці режиму Башара Асада", - йдеться у розслідуванні.

Також, журналісти дізналися, що серед найманців є близько 30 боржників, загальна сума боргу яких - понад 200 тисяч доларів. Також, серед редутівців є й ті, кого завербували у в'язницях - журналісти ідентифікували щонайменше 32 такі особи.

Журналісти змогли визначити і командирів збройних формувань - наприклад, батальйон "Чібіс" у складі "Редуту", що заходив на Київщину, очолював сербський військовий Давор Савічич із позивним "Вовк". Зазначається, що з 2014 року він воював на Донбасі та в Сирії, зокрема, у складі ПВК Вагнера, де командував взводом сербів. До того його розшукував Інтерпол.

"У 2019 році, як писали у російських медіа, Давор Савічич знову приїхав на Донбас – як інструктор у "групі фахівців ГРУ, які допомагали армії так званої "ДНР". У 2022-му Савічич вкотре повернувся в Україну, на Київщину – додатково це підтверджується білінгами, до яких отримали доступ "Схеми" – дані щодо пересування його телефона, що з’єднувався з вежами зв’язку в декількох селах неподалік столиці", - йдеться у розслідуванні.

Ще одним ворожим командиром виявився Олексій Верещагін, у минулому президент київського байкерського клубу "Нічні вовки". З 2014 року воював на Донбасі, у складі незаконних формувань РФ. Також очолював наступ на Київщину.

У штурмах Київщини також брав участь нині покійний Олексій Макаревич - згідно з даними СБУ, в 2014-15 роках Макаревич воював на Донбасі, у 2018-19 – у складі ПВК Вагнера. Зазначається, що він брав участь у "придушенні демократичних протестів у Судані".

Окрім того, журналісти повідомили про командира взводу на Київщині, а згодом роти на Харківщині, Олексія Македонського із позивним "Білий". За даними розслідувачів, саме йому підпорядковувалися четверо військових – Руслан Колєсніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") та Максим Вольвак ("Ескадра"), які потрапили в український полон і згодом були засуджені за катування місцевих жителів Харківської області.

Фото: Схеми