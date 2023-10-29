ПВК Вагнера заявила, що переходить у підпорядкування Росгвардії

Про це йдеться офіційному телеграм-каналі ПВК Вагнера.

Зазначається, що усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт, інакше "допрацьовуватимуть на умовах чинних". Натомість вся структура ПВК Вагнера, порядок роботи та командири не змінюватиметься.

"Будується з нуля база групи Вагнера у зоні СВО, загони готуються до роботи на "ближньому" (6 місяців). Завдання на "далекому" (9 місяців) та Білорусь зберігаються. Оплата, як і раніше, на карту. Забезпечення, лікування, реабілітація так само як у військовослужбовців Росгвардії", - йдеться у повідомленні.