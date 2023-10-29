ПВК Вагнера заявила, що переходить у підпорядкування Росгвардії
Російська приватна військова компанія Вагнера у неділю, 29 жовтня, заявила, що офіційно перейде в управління Росгвардії та повернеться на війну в Україну
Про це йдеться офіційному телеграм-каналі ПВК Вагнера.
Зазначається, що усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт, інакше "допрацьовуватимуть на умовах чинних". Натомість вся структура ПВК Вагнера, порядок роботи та командири не змінюватиметься.
"Будується з нуля база групи Вагнера у зоні СВО, загони готуються до роботи на "ближньому" (6 місяців). Завдання на "далекому" (9 місяців) та Білорусь зберігаються. Оплата, як і раніше, на карту. Забезпечення, лікування, реабілітація так само як у військовослужбовців Росгвардії", - йдеться у повідомленні.
- Інститут вивчення війни заявляє, що Росгвардія набирає колишніх бойовиків приватної військової кампанії Вагнера в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат".
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