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Колишніх вагнерівців долучають до чеченських підрозділів, - ISW

29 жовтня, 2023 неділя
07:34
Війна з Росією ЧВК Вагнер

Росгвардія набирає колишніх бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера" в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат"

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що велика кількість вагнерівців приєдналася до різних загонів ахматівців і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні. 

Командувач спецпідрозділами "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив цю інформацію та заявив, що бойовики Вагнера "завжди дуже шанобливо відгукувалися про Ахмата", ймовірно, намагаючись заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК Вагнера та чеченськими силами після суперечки між їхнім ексватажком Євгеном Пригожиним і главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. 

За даними експертів ISW, колишні сили Вагнера, роздроблені між міноборони Росії та чеченськими підрозділами Росгвардії на різних ділянках фронту, навряд чи відновляться як ефективна військова організація.

Це пов'язано з нестачею сили, яку ПВК черпала з унітарної організації під чітким та послідовним управлінням. Водночас аналітики не виключають, що в деяких обставинах колишні найманці можуть дещо посилити тактичні здібності підрозділів, до складу яких вони входять.

  • Також раніше у британській розвідці повідомляли, що приватна військова компанія "Редут" на території Росії вербує найманців під виглядом добровольців, у тому числі колишніх вагнерівців. Зараз ПВК налічує понад 7000 осіб.
російська армія
чеченці
Вагнергейт
кадирівці
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