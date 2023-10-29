Колишніх вагнерівців долучають до чеченських підрозділів, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що велика кількість вагнерівців приєдналася до різних загонів ахматівців і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Командувач спецпідрозділами "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив цю інформацію та заявив, що бойовики Вагнера "завжди дуже шанобливо відгукувалися про Ахмата", ймовірно, намагаючись заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК Вагнера та чеченськими силами після суперечки між їхнім ексватажком Євгеном Пригожиним і главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим.

За даними експертів ISW, колишні сили Вагнера, роздроблені між міноборони Росії та чеченськими підрозділами Росгвардії на різних ділянках фронту, навряд чи відновляться як ефективна військова організація.

Це пов'язано з нестачею сили, яку ПВК черпала з унітарної організації під чітким та послідовним управлінням. Водночас аналітики не виключають, що в деяких обставинах колишні найманці можуть дещо посилити тактичні здібності підрозділів, до складу яких вони входять.